PSG : Thiago Silva tacle sèchement Leonardo

L’histoire entre Thiago Silva et le PSG a pris fin. Un peu brutalement au goût du défenseur brésilien qui n’a pas apprécié les conditions de son départ. L’ancien capitaine parisien a déploré l’attitude du club et de Leonardo dans une interview à paraître, ce mardi, dans France Football.

Arrivé en 2012, en même temps que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva est resté huit saisons à Paris et a marqué l’histoire du club de la capitale avec pas moins de 23 trophées remportés. Un palmarès qui aurait mérité un peu plus de respect. Alors que son contrat arrivait à son terme, il espérait au fond de lui pouvoir poursuivre l’aventure, mais Leonardo lui a clairement fait comprendre que le club ne comptait plus sur lui. «C’est une situation qui m’a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m’a vraiment pas plu. Même s’il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment», a-t-il regretté avant de revenir en détails sur la discussion avec le directeur sportif.

«J’étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m’a appelé pour me dire qu’à cause de la pandémie et des difficultés… (Il s’interrompt.) Non, d’abord, il m’a demandé si j’étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui. Mais il m’a répondu que le club n’irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d’autre. Ça aurait dû se faire différemment», a confié Thiago Silva, qui vient de fêter ses 36 ans.

Sauf que ses bonnes performances pendant le Final 8 à Lisbonne ont poussé les dirigeants à revoir leur position. Leonardo a alors tenté de le retenir et de lui offrir une prolongation de contrat. Une curieuse volte-face qui n’a pas plu non plus au défenseur, qui s'est finalement engagé avec Chelsea alors que Juninho «rêvait» de le faire venir à Lyon. «Toute ma carrière au PSG, j’ai donné le maximum, je n’ai jamais triché. C’est comme si trois matchs durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j’avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n’est pas cohérent», a-t-il déclaré tout en pointant du doigt un nouvelle fois son compatriote.

«Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d’ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d’erreurs à l’avenir», a-t-il ajouté.

Il a également regretté de ne pas avoir pu faire ses adieux aux supporters parisiens. «C’est triste de ne pas avoir pu saluer les supporters. Le pire c’est que ce fut pareil au Milan AC. À l’époque, Pirlo, Nesta et Gattuso ont disputé leur dernier match et ont été célébrés par San Siro. J’étais là, mais j’ignorais que je disputais moi aussi mon dernier match. Finalement, j’ai disputé les JO de Londres et rejoint le PSG sans dire au revoir. Là, c’est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l’affection des fans du PSG. Ça me fait mal. Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie», a-t-il indiqué avant de faire une proposition. «Pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre le Fluminense et le PSG, non ?» Le club de la capitale entendra-t-il sa demande ?