UFC : pour Paulo Costa, Israël Adesanya est une «poubelle humaine»

Battu et humilié samedi à l’UFC 253 par Israël Adesanya, Paulo Costa n’a pas apprécié l’arrogance de son adversaire qui a réalisé un geste obscène au moment de sa victoire.

C’était le combat très attendu du week-end dernier sur la «Fight Island». Deux guerriers invaincus aux atouts différents. Et c’est finalement le Néo-zélandais d’origine nigériane qui s’est facilement imposé face au Brésilien. Si les deux adversaires se sont quittés sans chamailleries sur le moment, Costa a ensuite vu les images du combat. Et cela ne lui a pas vraiment plu.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, «Borrachinhamma» a condamné le geste d’Adesanya et a demandé à Dana White, patron de l’UFC, une revanche immédiate.

«Je n’ai pas vu ce qu’il a fait dans la cage, mais je l’ai vu maintenant et je désapprouve à 100%, a réagi Paulo Costa. Adesanya est une poubelle humaine. Pour moi, c’est maintenant mortel. Personne ne va m’arrêter. Personne ne peut m’arrêter. (…) Je veux ma revanche. (…) la prochaine fois, je serai à 100% pour le combattre et le faire payer.»

Si pour le moment aucune sanction n’a été infligée au Néo-zélandais, l’UFC pourrait bientôt réagir. Avant d’organiser une lucrative revanche ?

Le geste obscène d'Israël Adesanya en question :

That last move by Adesanya on Costa though #Ufc253 pic.twitter.com/o09PudUyI0

— Joseph Friks (@Jfriks_) September 27, 2020