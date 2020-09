Roland-Garros 2020 : le pire début des Français depuis 20 ans

Il n’y a pas que le temps qui est gris à Roland-Garros. Il y a aussi les résultats des Français avec le pire début sur la terre battue parisienne depuis vingt ans. Un véritable camouflet.

Ils étaient 18 au total sur la ligne départ du 1er tour dans le tableau masculin. Et ils ne sont que quatre rescapés à être parvenus à se hisser au tour suivant. Pas de quoi réchauffer les cœurs des rares spectateurs présents Porte d’Auteuil et renfoncer l’attractivité d’un tournoi plombé par la crise sanitaire ainsi que la météo à la fois fraîche et humide.

Les défections de Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga avaient été un premier coup dur dans l’espoir de voir un Tricolore briller durant la quinzaine parisienne. Les éliminations de Gaël Monfils, Richard Gasquet ou encore Gilles Simon sont venus noircir encore un peu plus un tableau déjà bien sombre.

La sortie de route de Monfils est sûrement la plus décevante, quand celles de ses deux compères, opposés à Shapovalov et Bautista-Agut respectivement têtes de série n° 9 et 10, étaient presque prévisibles. Neuvième mondial et meilleur Français, le Parisien n’a été que l’ombre de lui-même, très loin de son niveau du début de saison, où il a été notamment titré à Montpellier et Rotterdam.

Mais la pandémie et le confinement ont complétement stoppé dans son élan le demi-finaliste en 2008, arrivé à Paris plein de doutes, après des revers d’entrée à Rome puis Hambourg. «Je n’ai pas de mots. C’est mon pire match (à Roland-Garros). Je pense que ça s'est vu que je n’ai pas de très bonnes sensations en ce moment», a-t-il glissé désabusé.

Les derniers espoirs tricolores reposent désormais sur les jeunes Benjamin Bonzi (24 ans) et Hugo Gaston (20 ans), le tout nouveau papa Pierre-Hugues Herbert et… Benoît Paire. Bien que tête de série n°23, c’est presque une surprise de voir l’Avignonnais encore en lice avec ses péripéties et ses contrôles positifs au Covid-19 à l’US Open et Hambourg. «Avec tout ce qui m’est arrivé, ce n’est pas facile. Quand on passe dix jours dans une chambre d'hôtel (à New York), et encore cinq jours à Hambourg, c’est une préparation complètement tronquée. Après, j’essaie de m’accrocher», a-t-il confié.

Et même s’il est loin d’être transcendé par l’atmosphère intimiste et qu’il peine à se motiver, il ne compte pas bafouer son tournoi. «Tout le monde me met un peu à la trappe comme si j’avais déjà perdu, mais je n’ai pas perdu. Je joue (Federico) Coria, je peux le battre. J’ai vu que David Goffin avait perdu, c’est ma partie de tableau. On ne sait jamais. Avec quelques matchs, avec un peu de confiance, ça peut très vite revenir. Les sensations sont plutôt correctes sur le court. Pourquoi pas faire quelque chose de bien», a lâché Benoit Paire.

Lui comme Bonzi, Gaston et Herbert seront présents sur les courts, ce mercredi, pour défendre l'honneur des Tricolores et éviter aux Bleus une débâcle encore plus retentissante qui verrait plus aucun Français en course dès la fin du 2e tour.