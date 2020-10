Ciryl Gane, combattant français d'UFC : «Je n'ai jamais idolâtré personne dans ce sport»

Ciryl Gane, combattant MMA, sera en lice le 17 octobre prochain sur la Fight Island d’Abu Dhabi pour un nouveau combat UFC. «Bon Gamin», pépite française des octogones, sera opposé au Croate Ante Delija, et a aussi hâte de se battre à domicile en 2021.

Agé de 29 ans, Ciryl Gane sera en combat co-principal, dans la même soirée que le choc Brian Ortega-Jung Chan-Sung lors de l’UFC Fight Night. Initialement, il devait combattre Shamil Abdurakhimov mais le Daghestanais étant forfait, ce sera le Croate Ante Delija.

Vous devez avoir des fourmis dans les bras et les jambes ?

J’ai hâte. Ces derniers temps, ma reprise a été reportée à plusieurs reprise. Je le prends bien, il n’y a pas de souci mais il est temps de combattre quand même !

L’attente a été longue ?

A la base, le combat était prévu pour avril. On est passé à juillet. Puis, mon adversaire se blesse. On attend août, on a un remplaçant mais il se blesse. On a attendu mais Shamil Abdurakhimov s’est encore blessé alors on a en a eu marre d’attendre, on leur a dit de nous mettre n’importe qui. Du coup, c’est Ante Delija. Ça fait de l’activité parce que ça commence à faire long.

Ce ne sera pas un Top 10 comme vous le souhaitiez…

Je n’aurai pas le n°10, qui est plus avantageux et qui l’aurait permis de grimper au classement. Mais à un moment donné, il faut de l’activité, donc je l’affronte. Il n’est pas encore classé car c’est son premier combat. Mais attention, il a beaucoup d’expérience dans d’autres ligues autres que l’UFC. Ça va être un beau combat, il est costaud, il est vraiment pas mal.

Avez-vous hâte de découvrir la «Fight island» d’Abou Dhabi ?

Quand on part pour une mission, peu importe l’environnement. Je serai avec des gens que j’apprécie. On sera bien situé. Hôtel, Fight Island, combat, voilà la mission.

Et après ce combat, place à un grand rendez-vous en France début 2021 ?

Oui mais je vais combattre avant encore. Si je peux, j’aimerais faire au moins un autre combat. Mais on ne sait jamais, avec la «Fight Island», quand ils ont des combattants sous le coude, ils les font combattre plusieurs fois.

En espérant avoir un top 10 …

C’est ce qui est compliqué en ce moment, c’est de trouver des mecs qui ne sont pas bookés, et qui acceptent de combattre contre moi. Parce que je ne suis pas forcément un bon parti à prendre. Je suis un peu complet, athlétique… Je n’ai pas beaucoup d’expérience donc il n’y a rien à «gratter» sur moi. C’est pour ça qu’ils n’acceptent pas facilement mais je vais enchaîner les victoires et ça m’ouvrira les portes pour des combats contre plus forts.

Quels adversaires aimeriez-vous combattre ?

Peu importe. Je viens d’arriver sur le circuit, à partir du moment où je parviens à grimper au classement, c’est le plus important. Je n’ai jamais idolâtré personne dans ce sport, donc on y va combat après combat.

Pensez-vous avoir une chance mondiale prochainement ?

Ca peut aller très vite. Je suis 15e mondial après trois combats avant le confinement. On peut grimper facilement. Si je fais 3-4 combats de suite, ils peuvent me donner une chance, on ne sait jamais.

Le MMA a enfin sa place en France avec la récente légalisation. Cela vous rend heureux ?

J’ai pu voir une belle évolution ces 2-3 dernières années. J’attends de voir comment les premiers événements vont se dérouler. C’est une bonne chose. Mes coachs ont bataillé pour avoir la légalisation en France, pour montrer que c’est un sport intéressant. C’est bien pour les combattants français.

Ce surnom «Bon gamin», d’où vient-il ?

C’est un collectif, un groupe de pote. Ça c’est démocratisé avec mes gars qui sont dans la musique. Avec leur groupe de musique, on était toujours ensemble, on l’a même tatoué sur la peau. Quand je suis passé en MMA, il me fallait un surnom. Et «Bon gamin», et ça met une touche frenchie.

Ton geste préféré dans l’octogone ?

Je pense que ça va être le genou sauté ma marque de fabrique. Sur 2 combats sur 3, je le fais. C’est une figure qui plait et ça fait mal. Meme en Muay Thai j’aimais bien.