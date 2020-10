Transferts : Cavani s'engage avec Manchester United

C'est désormais officiel ! L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, en fin de contrat avec le PSG, rejoint Manchester United pour une saison.

«Manchester United est heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant Edinson Cavani. L'international uruguayen nous rejoint avec un contrat d'un an, avec une option pour une année supplémentaire», précise le club anglais dans un communiqué.

L'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a salué un «professionnel expérimenté qui donne toujours tout pour son équipe». «Il apportera de l'énergie, de la puissance, du leadeship et une grande mentalité à l'équipe, mais surtout, il amènera des buts. Il a connu une brillante carrière jusqu'à présent, remportant des trophées dans presque tous les clubs pour lesquels il a joué, et il a encore beaucoup à donner au plus haut niveau», a-t-il ajouté.

De son côté, Edinson Cavani se dit «honoré» de rejoindre les Red Devils. Et de poursuivre : «J'ai joué devant certains des supporters les plus passionnés du football au cours de ma carrière et je sais qu'il en sera de même à Manchester. J'ai hâte de découvrir l'atmosphère d'Old Trafford, lorsque les supporters pourront revenir en toute sécurité».

L'Uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du PSG, avait quitté le club parisien en catimini cet été, sans même participer à l'épopée européenne jusqu'en finale et sans pouvoir faire ses adieux. Cavani devrait toutefois retrouver rapidement ses anciens coéquipiers puisque Manchester United affrontera le PSG au Parc des Princes le 20 octobre en Ligue des champions.