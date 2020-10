PSG : Le message d’adieu émouvant d’Edinson Cavani (vidéo)

Edinson Cavani est sorti du silence. Muet depuis la fin de son contrat avec le PSG, l'attaquant uruguayen a publié un message d’adieu, ce lundi, aux supporters parisiens. Avant de s’engager avec Manchester United ?

Après sept ans à Paris, Edinson Cavani avait sans doute imaginé une toute autre sortie. Alors que les dirigeants parisiens ont pris la décision de ne pas prolonger son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), qui avait refusé d'étendre son bail pour participer à la fin de la Ligue des champions, n’a pu faire ses adieux.

Resté silencieux face à cette situation, il a pris la parole dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. «Bonjour à tout le monde, je suis ici pour remercier. Après un peu de temps, oui c’est vrai. Parfois c’est bien de laisser passer un peu de temps. Ça rend les choses plus tranquilles, la tête est plus tranquille. Et il y a moins de risques de créer une ambiance plus négative», a déclaré Cavani, qui semble avoir eu besoin de temps pour encaisser la décision du club de la capitale.

Mais il ne voulait également pas perturber ses désormais anciens coéquipiers, qui étaient encore en lice en Ligue des champions. «Je préférais parler après un peu de temps parce que mes coéquipiers restés à Paris continuaient la compétition. Alors ce n’était pas le bon moment pour parler», a-t-il ajouté.

Avec cette prise de parole, il a surtout tenu à remercier les fans sans s’épancher sur son départ. «Je suis ici pour remercier tout le monde. Pour remercier les supporters, qui m’ont donné leur cœur, doucement, avec le temps. C’est un amour qui a grandi avec le temps, mais c’est important pour moi. (…) Ça me fait très plaisir et c’est pour ça que tous les moments qu’on a passés ensemble, les bons et les moins bons, ça va rester», a confié El Matador.

Il a également eu un mot pour les personnes travaillant au club. «Merci, merci beaucoup à toutes les personnes qui travaillent à Paris, qui ont fait les choses avec affection pour moi. Ça va rester dans ma tête et dans mon cœur».

Il s’est ensuite projeté sur la suite de sa carrière qui devrait se dessiner en Angleterre du côté de Manchester United. «La vie va continuer. Le football est comme ça, la vie est comme ça parfois. Et voilà. Merci encore une fois. J'étais très fier de vous défendre pendant les 7 ans avec vous. Merci aux supporters, à tout le monde à Paris, je vous embrasse tous», a-t-il conclu. Avant retrouver le club de la capitale et le Parc des Princes en Ligue des champions, le 20 octobre prochain, sous le maillot de Red Devils ?