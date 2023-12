Football : Jim Ratcliffe rachète une partie de Manchester United

Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et également propriétaire de l’OGC Nice, détient désormais 25% des parts de Manchester United, a officialisé ce dimanche le club des Red Devils.

C’est la fin d’un long feuilleton. Le patron d'Ineos Jim Ratcliffe a conclu un accord pour acquérir 25% de Manchester United pour environ 1,25 milliard de livres (environ 1,44 milliard d'euros), a annoncé dimanche le club de football anglais.

L'accord prévoit qu'Ineos aura «la responsabilité de la gestion» des affaires liées au football. Ratcliffe avait déclaré récemment qu'il voulait voir Manchester United, actuellement en difficulté sportive, «retrouver la place qui est la sienne».

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023

«Sir Jim Ratcliffe acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu'à 25 % des actions de classe A de Manchester United et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre un investissement futur à Old Trafford. (...) La finalisation de cet accord est soumise à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, notamment de la Premier League», a annoncé le club de Manchester United dans un communiqué.

Décriée depuis plusieurs années par les fans, la famille Glazer reste actionnaire majoritaire. Toutefois, Ineos va prendre la main sur toute la partie sportive chez les Red Devils. D’ailleurs, Paul Mitchell pourrait devenir directeur sportif et Jean-Claude Blanc, bien connu pour son excellent travail à la Juventus Turin et au PSG, pourrait devenir directeur général.

«Nous sommes ici pour le long terme et reconnaissons que de nombreux défis et un travail acharné nous attendent, que nous aborderons avec rigueur, professionnalisme et passion. Nous nous engageons à travailler avec tout le monde au sein du Club - le conseil d'administration, le personnel, les joueurs et les supporters - pour aider le Club à aller de l'avant. Notre ambition commune est claire : nous voulons tous voir Manchester United à sa place, au sommet du football anglais, européen et mondial», a confié l’homme d’affaires de 71 ans.

Depuis quelques temps, le milliardaire britannique était en concurrence avec le cheikh Jassim, propriétaire de la Qatar Islamic Bank. Mais ce dernier avait abandonné le projet l'été dernier.

Détenteur d’Ineos Grenadiers (cyclisme) depuis août 2020, Jim Ratcliffe était devenu le propriétaire de l'OGC Nice à l'été 2019 quelques mois après le rachat de Lausanne-Sport en Suisse. Il va désormais tenter de relancer Manchester United dans une situation très compliquée.