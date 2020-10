OM : «les dégâts qu'il a pu me faire sont énormes», déclare Alvaro toujours remonté contre Neymar

Alvaro Gonzalez en a remis une couche sur Neymar lundi soir au micro d’une radio espagnole, regrettant les accusations de racisme du Brésilien à son encontre.

Près d’un mois après le sulfureux PSG-OM (0-1) qui a fait couler beaucoup d’encres, le défenseur central phocéen n’a toujours pas digéré les accusations de racisme de la star du club parisien et tout ce qu’elles ont engendré derrière pour lui et ses proches.

Au micro de la radio espagnole Onda Cero, Alvaro Gonzalez a tenu une nouvelle fois à démentir les accusations. «Il n'y avait personne dans le stade et tout a été entendu. Les arbitres sont venus à ma défense. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu devant toutes les caméras», a expliqué l’ancien joueur de Villarreal dont le numéro de téléphone avait été publié sur les réseaux sociaux par un anonyme brésilien.Conséquence lui et toute sa famille ont été menacés de mort pendant plusieurs jours.

Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an Alvaro Gonzalez, défenseur de l'OM

«Les dégâts que Neymar a pu me faire sont énormes, a-t-il lancé. Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Je n'ai pas quitté la maison depuis. (…) Une personne comme ça ne mérite ni mon regard ni mon respect.»

Pour rappel, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de l’avoir traité de «singe de merde». Mais plusieurs caméras et des spécialistes de la lecture labiale ne se sont jamais réellement accordés sur les propos de tenus. La commission de discipline de la LFP avait d’ailleurs constaté ne pas disposer d’éléments suffisamment probants et n’avait sanctionné aucun des deux hommes.

Le défenseur espagnol est ensuite revenu sur le match en général qui s’est terminé par trois expulsions mais aussi l’état d’esprit dans lequel se trouvait le Brésilien particulièrement énervé dès le début de la partie. «Le match en général était assez regrettable, avec toutes sortes de provocations, se rappelle-t-il. Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c’est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées.»