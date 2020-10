Vidéo : En pleine déroute, l’entraîneur d’Angers demande le maillot de Neymar

La scène est passée inaperçue pendant la rencontre. Mais les images ont été révélées, samedi soir, dans le Canal Football Club sur Canal+. Alors que son équipe a été surclassée par le PSG, vendredi soir, au Parc ces Princes (6-1), Stéphane Moulin a demandé à Neymar son maillot en plein match.

A quelques minutes du coup de sifflet final, pendant un arrêt de jeu, l’entraîneur angevin s’est approché du Brésilien, présent le long de touche, pour lui exprimer sa requête. «Eh Ney tu pourrais me donner ton maillot à la fin ?», a lancé Moulin.

Dans un premier temps, le n°10 parisien, qui a été l’un des principaux artisans du large succès du champion de France avec un doublé, n’a pas compris la demande du coach angevin et s’est rapproché de lui.

Stéphane Moulin a alors répété sa demande, qui a été acceptée par l’ancien Barcelonais. «C’est gentil», a-t-il lâché, avant que Neymar reprenne sa place sur le terrain pour la fin du match.

Au coup de sifflet final, malgré la claque reçue par son équipe, Stéphane Moulin s’est montré satisfait par la prestation de ses joueurs. «On a montré un visage plutôt joueur quand on avait le ballon», a-t-il déclaré tout soulignant la qualité de Neymar et ses coéquipiers.

«Dans le jeu, l’équipe a fait ce qu’elle avait à faire mais elle a été transpercée par la qualité individuelle et collective du PSG. Le score, c’est plus grâce à leurs qualités qu’à nos faiblesses. (…) C’est le talent qui a fini par parler. Ce sont de très grands joueurs, ils trouvent toujours les solutions», a-t-il ajouté. Et à défaut de rentrer à Angers avec un ou trois points, il est reparti avec le maillot de Neymar.