Equipe de France : Giroud, Camavinga et les Bleus à la fête contre l’Ukraine (7-1)

La fête a été totale pour l’équipe de France. Devant 1000 privilégiés, qui ont pu prendre place dans les tribunes du Stade de France, les Bleus ont étrillé l’Ukraine, ce mercredi, en match amical avec notamment un doublé d’Olivier Giroud pour sa 100e sélection et le premier but d’Eduardo Camavinga (7-1).

Au premier abord ce premier rendez-vous d’octobre manquait cruellement d’intérêt. Un sentiment renforcé par les nombreuses absences au sein d'une équipe ukrainienne décimée par le Covid-19 au point de devoir intégrer dans son groupe son entraîneur des gardiens âgés de 45 ans et un manque attendu d'adversité.

Mais il pourrait finalement avoir sa petite place dans l’Histoire de l’équipe de France. A plusieurs titres. Avec pour commencer Eduardo Camavinga. Titularisé pour la 1ère fois, le milieu de terrain rennais (2 sélections) a ouvert le score d’un magnifique retourné (9e) pour devenir à seulement 17 ans et 11 mois le plus jeune buteur des Bleus de l’après-guerre.

De 16 ans son aîné, Olivier Giroud s’est chargé d’écrire la suite, célébrant de la plus belle des manières sa 100e sélection. Nommé capitaine pour l’occasion, l’attaquant tricolore a inscrit un doublé, d’une frappé enroulé du pied gauche (24e) et d’une tête plongeante (34), pour égaler puis dépasser Michel Platini devenant ainsi le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 42 buts. Il n’est désormais plus qu’à neuf longueurs du record de Thierry Henry (51 buts).

«C’est une immense fierté et un grand honneur, s’est félicité Giroud au coup de sifflet final. Maintenant on va regarder vers le haut sans se fixer de limites.» Et il pourrait s’approcher de l’ancien Gunner dès dimanche face au Portugal.

