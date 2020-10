Roland-Garros 2020 : «Il fait trop froid pour jouer», alerte Rafael Nadal

Vainqueur de Jannik Sinner dans la nuit de mardi à mercredi (le match s’est achevé à 1h26), Rafael Nadal a pointé les conditions météorologiques des matchs de Roland-Garros.

Le n°2 mondial, maître des lieux, qui vise un 13e sacre Porte d’Auteuil, est parvenu à passer l’obstacle italien (7-6, 6-4, 6-1) qui lui a donné du fil à retordre notamment dans le premier set. Mais cela s’est passé sous seulement 10 °C. Par vraiment une bonne chose pour lui.

«Le problème, c’est la météo, bien sûr ce n’est pas idéal de finir à 1h30 du matin, mais il fait surtout trop froid pour jouer. Il fait très, très froid, a déploré Rafael Nadal, auteur de sa 98e victoire en 100 rencontres à Roland-Garros. Je sais que les footballeurs jouent dans ces conditions, mais ils sont en mouvement tout le temps. Nous, on bouge, on s'arrête, on se pose aux changements de côté, on revient. Je pense que c'est un peu dangereux pour le corps de jouer dans ces conditions.» Il faut dire que le vent et la fraîcheur étaient au rendez-vous.

Les organisateurs avaient placé cinq rencontres sur le Central, ce qui a fait perdre beaucoup de temps avant le début du match entre Nadal et Sinner (22h40). «Je ne sais pas pourquoi ils ont programmé cinq matchs sur le Chatrier, il y avait des risques qu'il y ait de longs matchs, pas de chance, c'est ce qui s’est passé (Diego Schwartzman-Dominic Thiem en 5h08 par exemple), a expliqué «Rafa». J'ai essayé d'être patient, compréhensif et de rester positif. (...) Il ne manquerait plus que je commence à être énervé d'être en quart de finale de Roland-Garros.»

Depuis le début du tournoi, les joueurs ont pointé du doigt les mauvaises conditions et le froid qui règnent à Paris. Il faut dire qu’habituellement, Roland-Garros est placé en mai-juin.