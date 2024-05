Tennis : «c'est la première fois que je me sens aussi mal de ma vie», le calvaire d'Andrey Rublev malgré sa victoire à Madrid

Alors qu'il a remporté le Masters 1000 de Madrid pour la première fois de sa carrière, dimanche 5 mai, Andrey Rublev a révélé avoir disputé l'intégralité du tournoi en étant malade et blessé.

De la souffrance au bonheur immense. Ce dimanche, le Russe Andrey Rubley, 26 ans, a remporté son tout premier Masters 1000 de Madrid. Un titre acquis après une lutte féroce de 2h49 contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4-6, 7-5, 7-5). Mais ce n'était pas son seul adversaire.

Andrey Rublev’s emotional reaction as he wins his 2nd Masters title in Madrid.





He falls to the floor and covers his face.





This man is just someone you want to see succeed.





From struggling to playing some of his best tennis.





Resilience.



pic.twitter.com/awkwjm45lK

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 5, 2024