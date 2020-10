Boxe : vers un combat entre Wayne Rooney et Rio Ferdinand ?

Wayne Rooney et Rio Ferdinand sur un ring de boxe ? C’est le rêve du promoteur Eddie Hearn, qui aimerait organiser l’affrontement entre les deux anciens coéquipiers de Manchester United, fans de Noble art.

Le patron de Matchroom, qui gère notamment les combats d’Anthony Joshua et du Français Souleymane Cissokho, s’est récemment confié, lors d’un échange avec le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk, sur son podcast No Passion, No Point, sur ses envies.

«Serais-tu intéressé pour monter sur le ring pour un match de charité ?», a d’abord demandé Eddie Hearn au Hollandais, également fan de boxe et dont le gabarit (90kg) lui permettrait de se frotter au Mexicain Saul Canelo Alvarez.

C’est alors qu’Hearn a confié qu’il «aimerait organiser un combat de charité entre Wayne Rooney et Rio Ferdinand à Old Trafford.» Il faut dire que les deux anciens coéquipiers en équipe nationale et à Manchester United sont de grands amateurs de boxe. Un combat, s’il était organisé, serait forcément très regardé.

Rio Ferdinand s’était mis à la boxe à la fin de sa carrière professionnelle mais avait été interdit de licence par la Fédération anglaise de boxe. De son côté, Wayne Rooney, actuellement à Derby County (2e division anglaise), avait improvisé un combat de boxe dans sa cuisine avec Phil Bardsley. Ce dernier avait mis K.O l’ancien attaquant des Red Devils avec un crochet du gauche. Moqué, il avait alors célébré un but en mimant un K.O.