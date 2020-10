Equipe de France : Olivier Giroud peut-il dépasser Thierry Henry ?

Avec 42 buts, Olivier Giroud est désormais le deuxième buteur de l’histoire de l’équipe de France, à 9 buts de Thierry Henry. L’attaquant de Chelsea pourra-t-il doubler «Titi» ?

Il se souviendra longtemps de sa 100e sélection. Face à l’Ukraine (7-1) mercredi soir au Stade de France, Olivier Giroud, capitaine d’un soir, a inscrit un doublé lui permettant de passer devant une légende des Bleus, Michel Platini (41 réalisations). Une fierté pour l’ancien joueur d’Arsenal et de Montpellier notamment qui va désormais chasser, à 34 ans, le record de Thierry Henry (51 buts en 123 sélections).

«Dépasser Thierry Henry ? Je vais y aller étape par étape, mais bien sûr si je reste sur les mêmes cadences, je suis optimiste. On verra, mais c’est 9 buts à marquer encore», a confié après la rencontre le natif de Chambéry. Mais vu le nombre de matchs qui vont s’enchaîner cela pourrait arriver rapidement.

En effet, les hommes de Didier Deschamps vont disputer encore 5 rencontres en cette fin d’année 2020 - 2 en octobre (Portugal, Croatie) et 3 en novembre (Finlande, Portugal, Suède) –. Ce qui offre une opportunité à Olivier Giroud d’augmenter un peu plus son compteur et de se rapprocher de l’actuel entraîneur de l’Impact Montréal (Canada).

Avec la confiance que lui accorde le sélectionneur, il devrait être présent à tous les rassemblements des Bleus dans les prochains mois et notamment lors de l’Euro, l’été prochain, qui sera sûrement son dernier grand rendez-vous sous la tunique tricolore. En plus des 5 matchs à venir d’ici à novembre, le champion de France 2012 avec Montpellier aura donc au moins deux matchs en mars, des matchs de préparation au championnat d’Europe en mai, puis (au moins) les trois matchs de poules de la compétition pour se mettre en évidence. Tout est donc possible pour Olivier Giroud, qui pourrait donc entrer dans l’histoire dans les prochains mois.