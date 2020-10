A 12 ans, il nage 40 km pour lutter contre le cancer du sein

Il se jette à l’eau pour sa mère et les femmes atteintes du cancer. Christophe Maleau, 12 ans, a nagé samedi entre la baie de Sainte Lucie et Sainte-Anne en Martinique dans le cadre d’Octobre rose et la lutte contre le cancer du sein.

Le jeune homme a mis 13h50 pour effectuer la traversée de 40 kilomètres entre les deux îles. Christophe était entouré de membres de l’organisation, des médecins, de jeunes nageurs de son club (Longvilliers club du Lamentin) et surtout de ses parents.

Toutes les 20 minutes, il a pris une pause pour s’alimenter durant son exploit.

Il ne s’agit pas du premier fait d’arme du jeune champion, a rappelé LaMartinique1ère. A 9 ans, en 2017, le Martiniquais avait nagé 6.4 km entre L’Anse Mitan aux Trois-Îlets et la Française à Fort-de-France. L’année suivante, à 10 ans, il avait cette fois parcouru 26 kilomètres.