Critiquée pour un haut jugé trop échancré, EnjoyPhoenix en profite pour sensibiliser sur le cancer du sein

«Puisque mes boobs (mes seins, ndlr) font autant parler : pensez à dire aux femmes de vos vies de faire checker les leurs pour déceler un éventuel cancer du sein». Voilà comment Marie Lopez, plus connue sous le pseudo EnjoyPhoenix, a répondu à ceux qui estimaient que son haut, apparu dans l'une de ses vidéos sur Instagram, dévoilait trop sa poitrine.

La séquence en question a été publiée ce week-end, alors que l'influenceuse se félicitait de son maquillage, réalisé par un professionnel. Mais certains internautes ont davantage fait attention à sa tenue qu'à son visage.

Sur les images, la jeune femme porte un haut blanc court, noué au niveau de sa poitrine et laissant apparaître son ventre ainsi que la courbe d'un sein. «Avoue ma belle que ta volonté était bien de montrer tes seins plutôt que ton make-up», se permet un internaute. «Elle enlève du tissu pour faire du buzz», continue un deuxième.

Autant de remarques auxquelles d'autres, plus positives, ont répondu : «J'adore ce haut mais j'ose pas en porter... Peut-être à cause des gens qui jugent comme dans les commentaires ?»; «Vive les seins libres ! On en fait ce qu'on veut et faites pas les choqués pour rien».

Face à ces multiples et différentes réactions, EnjoyPhoenix a donc choisi la pédagogie, en rappelant que le mois d'octobre est dédié à la prévention du cancer du sein. «C'est Octobre rose en ce moment, parlez-en», conseille-t-elle, avant d'adresser un message à ses détracteurs : «Les seins font partie de l'anatomie d'une femme, ça vous choque que quand ça vous arrange».