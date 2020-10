Roland-Garros 2020 : Rafael Nadal maître de la terre avec un 13e sacre et égale Federer avec 20 titres du Grand Chelem

Rafael Nadal a remporté, dimanche, son 13e Roland-Garros en écoeurant en finale de Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5). L'Espagnol, maître des lieux, égale ainsi Roger Federer et ses 20 titres du Grand Chelem.

Beaucoup de monde craignaient pour le Majorquin lors de cette finale face à un Serbe qui n’avait pas connu la défaite cette saison, hormis une disqualification à l’US Open (après son coup de sang contre un juge de ligne).

D’autant que les conditions, cette année, n’ont jamais été bonnes. Le froid et l’humidité ont rendu la terre battue lourde et néfaste aux coups de Nadal notamment son fameux lift mais il a su faire le dos rond. Et lors de cette finale, «Rafa», qui est le seul dans l'histoire a avoir remporté plus de onze fois le même tournoi du Grand Chelem, a attaqué la rencontre comme jamais.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros

L’Espagnol, qui devient à 34 ans et 130 jours, le vainqueur le plus âgé depuis son compatriote Andres Gimeno en 1972 sur la terre battue parisienne, a d’emblée infligé une «bulle» (6-0) à son adversaire pour lancer les hostilités et montrer au n°1 mondial et ses 17 tournois majeurs que ce ne sera pas pour cette année. Le Serbe a d’ailleurs dû attendre 56 minutes pour décrocher son premier jeu au début d’un 2e set qu’il a perdu 6-2.

Si dans le troisième set, Novak Djokovic est parvenu à breaker Rafael Nadal à deux reprises, le Majorquin, désormais entraîné par Carlos Moya, n’a rien abandonné et s’est accroché pour s’offrir ce 13e titre à Roland-Garros (clin d'oeil du destin, il avait passé précisément 13h13 sur les courts parisiens depuis le début de la quinzaine) et un 20e titre du Grand Chelem, égalant son ami Roger Federer.

«L'année a été très difficile, a confié Nadal. Gagner ici signifie tout pour moi. Aujourd'hui, je ne pense pas au record des 20 titres du Grand Chelem de Roger. Je ne pense qu'au titre à Roland-Garros. J'ai passé ici les moments les plus importants de ma carrière. Merci à tous.»

Cet ami suisse de longue date qui l’a félicité tout de suite après son titre. «J'ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa, en tant qu'homme et que champion, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. C'est un véritable honneur pour moi de le féliciter pour son 20e titre du Grand Chelem. 13 à Roland-Garros, c'est l'un des plus grands accomplissements sportifs de l'histoire.»