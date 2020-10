Tyson Fury-Deontay Wilder : le 3e combat annulé

La trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder ne devrait pas avoir lieu. Après les rumeurs, c'est finalement le Britannique qui a indiqué qu'il refusait de combattre l'Américain.

«J’avais hâte de détruire Wilder à nouveau, a ainsi confié Tyson Fury à The Athletic. Un combat rapide et facile, mais Wilder et son équipe ont déconné sur la date. Ils ne veulent pas vraiment combattre le champion des lourds. Ils savent comment ça se terminerait. Le monde sait comment cela se terminerait, avec Wilder à nouveau sur les fesses.»

La bombe avait été lâchée par le Daily Mail samedi alors que le monde de la boxe et les fans n’attendaient que ça depuis février dernier et la victoire du «Gypsy King» sur l’Américain, lui ravissant sa ceinture WBC des poids lourds.

Une information rapidement démentie par le clan du «Bronze Bomber». «Ce n’est tout simplement pas vrai, a déclaré son manager Shelly Finkelé. Il se battra contre Tyson Fury en décembre. Nous travaillons sur le combat et nous ferons bientôt un point.»

Le quotidien anglais campe en tout cas sur sa position et pense que le prochain combat de Tyson Fury devrait être face à Anthony Joshua dans le fameux combat tant attendu entre les deux Britanniques détenteurs de toutes les ceintures des poids lourds.

Reste que Joshua doit d’abord battre Kubrat Pulev, son challenegr obligatoire en WBA, IBF, WBO, le 12 décembre. Puis, s’arranger avec un autre challenger, Oleksander Usyk (qui doit affronter Dereck Chisora à la fin du mois). Tyson Fury devrait lui trouver un autre adversaire en décembre.

Si tout se passe comme on l’indique, le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua s’affronteraient dans le stade de Wembley (Londres), au Moyen-Orient (Arabie Saoudite ?) ou en Chine…