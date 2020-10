Biathlon : Etapes, dates, horaires… Le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le saison 2020-2021 de biathlon s’ouvrira à la fin du mois de novembre à Kontiolahti (Finlande), et sans Martin Fourcade qui a mis un terme à sa carrière, avant de s’achever en mars en (Norvège). Les championnats du monde se dérouleront à Pokljuka (Slovénie). Voici le calendrier complet.

28 novembre : Individuel hommes à 11h



28 novembre : Individuel dames à 14h20



29 novembre : Sprint hommes à 10h30



29 novembre : Sprint dames à 13h40

3 décembre : Sprint hommes à 13h30



3 décembre : Sprint dames à 16h30



5 décembre : Poursuite hommes à 13h20



5 décembre : Relais dames à 15h15



6 décembre : Relais hommes à 12h45



6 décembre : Poursuite dames à 15h15

11 décembre : Sprint dames à 11h30



11 décembre : Sprint hommes à 14h20



12 décembre : Relais dames à 11h45



12 décembre : Poursuite hommes à 14h45



13 décembre : Poursuite dames à 11h45



13 décembre : Relais hommes à 14h

17 décembre : Sprint hommes à 14h15



18 décembre : Sprint dames à 14h15



19 décembre : Poursuite hommes à 13h



19 décembre : Poursuite dames à 15h



20 décembre : Mass-start hommes à 12h



20 décembre : Mass-start dames à 14h25

7 janvier : Sprint dames à 14h15



8 janvier : Sprint hommes à 14h15



9 janvier : Poursuite dames à 12h45



9 janvier : Poursuite hommes à 14h45



10 janvier : Relais mixte à 11h30



10 janvier : Relais mixte simple à 14h40

13 janvier : Sprint hommes à 14h30



14 janvier : Sprint dames à 14h30



15 janvier : Relais hommes à 14h30



16 janvier : Relais dames à 14h45



17 janvier : Mass-start hommes à 12h30



17 janvier : Mass-start dames à 15h

21 janvier : Individuel dames à 14h15



22 janvier : Individuel hommes à 13h15



23 janvier : Mass-start dames à 13h10



23 janvier : Relais hommes à 15h05



24 janvier : Relais dames à 12h



24 janvier : Mass-start hommes à 14h45

10 février : Relais mixte à 15h



12 février : Sprint hommes à 14h30



13 février : Sprint dames à 14h30



14 février : Poursuite hommes à 13h15



14 février : Poursuite dames à 15h30



16 février : Individuel dames à 12h05



17 février : Individuel hommes à 14h30



18 février : Relais mixte simple à 15h15



20 février : Relais dames à 11h45



20 février : Relais hommes à 15h



21 février : Mass-start dames à 12h30



21 février : Mass-start hommes à 15h15

26 février : Relais dames à 9h15



27 février : Relais hommes à 9h15



28 février : Sprint dames à 6h35



28 février : Sprint hommes à 9h30



1er mars : Poursuite dames à 9h15



1er mars : Poursuite hommes à 11h15

11 mars : Sprint hommes à 17h30



12 mars : Sprint dames à 17h30



13 mars : Poursuite hommes à 14h45



13 mars : Poursuite dames à 17h15



14 mars : Relais mixte à 10h25



14/ mars : Relais mixte simple à 13h45

18 mars : Sprint dames à 15h30



19 mars : Sprint hommes à 15h30



20 mars : Poursuite dames à 12h15



20 mars : Poursuite hommes à 15h15



21 mars : Mass-start dames à 13h



21 mars : Mass-start hommes à 15h30

January schedule for the BMW @IBU_WC is out. All competitions will take place as planned but to minimize risks connected to traveling the events will be held in only 2 venues: 2x Oberhof and 1x Antholz- Anterselva



Read more on https://t.co/35ZuVZtP7u



__________



Thonfeld pic.twitter.com/jdf1k4I1Ac

— IBU (@biathlonworld) October 5, 2020