Olympiakos-OM : Valbuena, El Arabi, M'Vila… les ex-joueurs de Ligue 1 sont nombreux au Pirée

Opposé à l’Olympiakos Le Pirée mercredi en Ligue des champions, l’OM va croiser sur la pelouse d’anciens pensionnaires du championnat de France de Ligue 1 (mais également de Ligue 2) dont un qu’il connait très bien.

Si, depuis l’arrivée de l’entraîneur Pedro Martins, le nombre de joueurs du championnat portugais est de plus en plus nombreux, les ex-joueurs de Ligue 1 ont toujours la côte. Voici la liste des joueurs concernés.

Mathieu Valbuena

Évidemment, le plus connu de tous, et notamment du côté de l’OM, c’est bien lui, Mathieu Valbuena. Chipé à Libourne en 2006, «Petit vélo» est devenu un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille avec plus de 300 matchs. Avec le club phocéen, l’international français (qui a disputé les Mondiaux 2010 et 2014 et l’Euro) a été sacré champion de France (2010) et a remporté la coupe de la Ligue à trois reprises (2010, 2011 et 2012). Parti au Dynamo Moscou, il est ensuite revenu à Lyon où cela s’est très mal passé. Il revit désormais en Grèce.

Yann M’Vila

Milieu de terrain tricolore considéré comme un grand espoir de l’équipe de France, Yann M’Vila a d’abord explosé du côté de Rennes (2008-2013) avant de tenter l’aventure à l’étranger (Kazan, Inter Milan, Sunderland) puis de revenir du côté de Saint-Etienne. L’international tricolore, qui a disputé l’Euro 2012, s’est ensuite rendu à l’Olympiakos cet été.

Youssef El-Arabi

L’enfant de Caen, qui y est né et a fait ses gammes jusqu’à découvrir la Ligue 1 (s’offrant un son premier but au Vélodrome dès son premier match contre l’OM), était considéré comme l’un des tous meilleurs attaquants du championnat de France en 2010. Mais Youssef El-Arabi, international marocain, a ensuite connu une carrière sinueuse avec l’Arabie Saoudite (Al-Hilal), l’Espagne (Grenade) et le Qatar (Al-Duhail) alors qu’il aurait peut-être pu percer en France. Depuis 2019, la «kalach» (sa célébration lorsqu’il marque) fait les beaux jours du Pirée.

Cafu

Le milieu portugais, qui a été formé au Vitoria Guimaraes, est passé trois ans en Ligue 1. C’est d’abord du côté de Lorient qu’il a évolué une saison (23 matchs, 2 buts) avant d’être recruté par Metz. Mais il ne parviendra pas à s’imposer en Lorraine. Désormais à l’Olympiakos, il a toutefois été prêté à Nottingham Forrest.

Ils sont passés par la Ligue 2

Il n’y a pas que des joueurs passés par la Ligue 1 à l’Olympiakos. D’autres sont passés par la France et la Ligue 2 (et particulièrement la Corse et Ajaccio). C’est le cas des Sénégalais Pape Abou Cissé, passé par l’AC Ajaccio et Ousseynou Ba, passé par le GC Ajaccio et du Guinéen Mady Camara, aussi passé par l’AC Ajaccio. Un Belge a également connu la Ligue 2 quelques mois, il s’agit de Hugo Cuypers (AC Ajaccio).