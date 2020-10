Ligue des champions : Battu par l'Olympiakos (1-0), l'OM manque son retour dans la compétition

Un retour manqué. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation, l’OM s'est incliné, ce mercredi, sur la pelouse de l’Olympiakos sur un but en fin de match (1-0).

Il faudra attendre encore un peu avant de voir le club olympien, qui reste sur neuf défaites de rang en C1, regoûter à la victoire dans la prestigieuse compétition européenne après sa dernière campagne achevée avec un zéro pointé. En Grèce, les hommes d’André Villas-Boas ont pourtant cru prendre au moins un point, mais ils ont fini par payer au prix fort leur manque d’agressivité et d’expérience dans la compétition.

Après une première période équilibrée, les Marseillais ont subi les assauts des coéquipiers de Mathieu Valbuena pendant 45 minutes. Et s’ils ont été sauvés par l’assistance vidéo sur un hors-jeu très limite, (52e), un poteau sortant (69e) et Steve Mandanda (71e), ils ont fini par s’incliner dans les arrêts de jeu devant Ahmed Hassan, entré quelques minutes plus tôt.

Sur un ballon perdu par Jordan Amavi à proximité de sa surface, Valbuena, insaisissable tout au long de la rencontre contre son ancien club, a déposé le ballon sur la tête de son coéquipier pour tromper un Mandanda impuissant (91e).

La rencontre aurait pu prendre une tournure différente si Florian Thauvin avait choisi de mettre la tête plutôt que le genou (32e) et surtout si Dario Benedetto, muet depuis le début de la saison, n’avait pas manqué son duel avec le gardien de l’Olympiakos dès le retour des vestiaires (46e). Des occasions gâchées qui ne pardonnent pas à ce niveau-là.

«Un peu dommage ce contrôle de Jordan Amavi. Ils ont eu cette chance qui nous a tués. A la dernière minute c’est difficile. Ce sont les détails de la Ligue des champions. Mais oui, je suis très déçu. Normalement on aurait dû rapporter un point. Mais on doit l'accepter. On a eu des opportunités en première mi-temps et aussi au début de la seconde, notamment avec Benedetto et Thauvin, (…) La première équipe qui marquait pouvait l’emporter. (…) Et puis on a eu cette perte de ballon qui a amené le but», a regretté Villas-Boas à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport.

Avec ce revers d'entrée, Marseille se retrouve déjà en mauvaise posture avant de recevoir au Stade Vélodrome, la semaine prochaine, Manchester City, qui a dominé dans le même temps le FC Porto (3-1). Et les Phocéens n’auront pas d’autre choix que de faire un résultat contre l’armada de Pep Guardiola s’ils ne veulent pas déjà compromettre leur chance de qualification.