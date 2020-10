PSG : Neymar est le joueur le plus maltraité des cinq grands championnats européens

Neymar est souvent moqué pour passer une grande partie du temps au sol. Mais il a des circonstances atténuantes puisqu’il est tout simplement le joueur qui a subi le plus de fautes depuis le début de la saison dans les cinq grands championnats européens, selon une étude publiée en début de semaine par l’Observatoire du football.

Le numéro 10 du PSG est victime en moyenne d’une faute toutes les 20 minutes et 39 secondes. Au total, 14 fautes ont été commises sur lui au cours de ses 289 minutes jouées en Ligue 1 cette saison. Ce constat n’est pas si surprenant. Le natif de Santos aime dribbler et provoquer ballon au pied. Et pour le stopper, ses adversaires n’ont souvent pas d’autre choix que de commettre une faute.

L’identité du joueur qui occupe la deuxième place de ce classement est en revanche plus étonnante. Ce n’est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, mais l’Angevin Angelo Fulgini, qui arrive juste derrière Neymar avec une faute subie toutes les 20 minutes et 56 secondes (27 fautes en 565 minutes). Le joueur de Grenade Yangel Herrera complète le podium pour avoir été victime d’une faute toutes les 21 minutes et 24 secondes (15 fautes en 321 minutes) devant le Lensois Ignatius Ganago (une faute toutes les 21 minutes et 28 secondes).

La Ligue 1 est également à l'honneur au classement des fautes commises avec Fabien Lemoine. Le milieu de terrain de Lorient est le joueur le plus sanctionné par les arbitres avec une faute toutes les 21 minutes et 29 secondes (21 fautes en 451 minutes). Néanmoins, l’ancien stéphanois peut se vanter de ne pas avoir écopé du moindre carton.

