PSG : Pourquoi Kylian Mbappé ne veut pas prolonger

Le PSG a intensifié les discussions. A moins de deux ans de la fin du contrat de Kylian Mbappé, Leonardo a rencontré, la semaine dernière, l’entourage de l’attaquant tricolore pour évoquer une prolongation, selon l’Equipe. Mais le prodige de Bondy serait, pour le moment, réticent.

Rapide sur le terrain, le numéro 7 parisien préfère prendre son temps en-dehors. Surtout quand il s’agit de son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Paris, il ne souhaite pas se précipiter sur les suites à donner à sa carrière, alors qu’il est convoité par les plus grands clubs européens (Real Madrid, Liverpool…). De son côté, le champion de France a fait de sa prolongation un dossier prioritaire. Mais il ne connait aucune avancée.

Avant de se décider, Kylian Mbappé et son clan attendent d'obtenir des garanties de la part des dirigeants parisiens sur l’avenir du club. Et notamment sur ses ambitions et les moyens déployés pour décrocher la Ligue des champions ou encore l’identité du prochain entraîneur, le bail de Thomas Tuchel s’achevant en juin prochain.

D’autant qu’il aurait été déçu des derniers mercatos parisiens. Pas plus tard que cet été. Le champion du monde tricolore, comme plusieurs autres cadres du vestiaire, s’était inquiété de la tournure du recrutement du PSG. Malgré les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani, il ne voyait aucune recrue arriver pour les remplacer. Dans les dernières heures, Rafinha, Danilo Pereira et Moïse Kean sont finalement venus renforcer les rangs du vice-champion d’Europe.

Reste à savoir si cela a rassuré l’ancien monégasque, arrivé en août 2017, et permettra à Paris de rivaliser sur la scène européenne. Une chose est sûre, le PSG a été fortement impacté par la crise sanitaire avec d’importantes pertes de revenus et ne peut se permettre des folies sur le marché des transferts dans les mois à venir. Et si aucun terrain d’entente n’est trouvé d’ici à l’été prochain, le PSG pourrait être contraint de vendre Kylian Mbappé pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard.