PSG : Un départ en fin de saison pour Kylian Mbappé ?

Restera ? Restera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde serait enclin à prolonger et pourrait quitter le club de la capitale à la fin de la saison, selon Le Parisien.

Paris a fait de la prolongation de son attaquant une priorité. Le dossier figure tout en haut de la pile des dirigeants. Au-dessus même de celui de Neymar. Mais le prodige de Bondy, arrivé à l’été 2017 en même temps que le Brésilien, ne donnerait pas de signaux de nature à rassurer l’État-Major parisien. Bien au contraire. Certains commenceraient même à se faire une raison, convaincus de ne pas voir Mbappé parapher un nouveau contrat.

Si ce scénario, redouté par le club et ses supporters, venait à se produire, le champion de France n’aurait pas d’autre choix que de vendre l’ancien monégasque, qui souhaiterait découvrir un nouveau championnat et donner une nouvelle orientation à sa carrière, à la fin de la saison pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard.

Et les destinations sont nombreuses pour Kylian Mbappé, qui fêtera ses 22 ans en décembre. La première mène bien évidemment en Espagne, où le Real Madrid aura déjà commencé les grandes manœuvres pour s’attacher ses services. De son côté, le n°7 parisien n’a jamais caché sa volonté d’évoluer un jour pour la formation madrilène entraînée par Zinédine Zidane. Et si les différentes tentatives de la Maison Blanche n’ont jamais abouti jusqu’à présent, la prochaine pourrait être la bonne.

«Quand j’étais à Paris, Mbappé envisageait sérieusement à aller au Real Madrid car c’est un club qu’il aime beaucoup, il était très excité de jouer pour Madrid», a d’ailleurs confié à Marca son entraîneur Unai Emery, qui était finalement parvenu à le convaincre. «Je ne voulais pas qu’il parte et j'ai eu une conversation avec lui et son père pour le convaincre de rester.»

Un match entre le PSG, le real Madrid et Liverpool ?

Mais le Real n’est pas seul sur les rangs de l’international français. Toujours de l’autre côté des Alpes, le FC Barcelone suivrait également avec attention sa situation et pourrait devenir une priorité en cas de départ de Lionel Messi en juin. En Italie, la Juventus Turin serait intéressée par sa venue. Et la Veille Dame a un argument de poids pour l’attirer avec la présence de Cristiano Ronaldo, l’une de ses idoles d’enfance.

Mais la Juve tout comme le Barça n’auraient pas les faveurs du joueur. Au contraire de Liverpool. Kylian Mbappé serait séduit par le projet des Reds, mais aussi par l’idée d’évoluer en Premier League et sous les ordres de Jürgen Klopp. Un match à trois devrait donc s’engager entre Paris, le Real Madrid et Liverpool. Qui sortira vainqueur ? Réponse dans les prochaines semaines.