Ligue des champions : Rennes s'incline à Séville (1-0)

Pour le deuxième match de Ligue des champions de son histoire, Rennes s’est logiquement incliné, ce mercredi, sur la pelouse du FC Séville (1-0). Et sans Alfred Gomis, le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour le club breton.

Le portier du Stade Rennais a longtemps repoussé l’échéance. Durant les 45 premières minutes, l'ancien gardien de Dijon, qui découvre la compétition, a repoussé les tentatives sévillanes les unes après les autres et c’est presque un miracle que les hommes de Julien Stéphan soient parvenus à atteindre la pause sans avoir encaissé de but.

Mais à force de plier, les Rennais, privés d'Eduardo Camavinga et Steven N'Zonzi avant de prendre en cours de match Benjamin Bourigeaud et Daniele Rugani, ont fini par céder devant les assauts répétés du club espagnol. Gomis avec. Sur un centre venu de la gauche, Luuk de Jong a placé une tête imparable pour enfin faire sauter le verrou breton (55e).

Après cette ouverture du score, le dernier vainqueur de la Ligue Europa n’a pas relâché la pression sans toutefois parvenir à doubler la mise. La faute toujours à Gomis mais aussi à la barre transversale, qui ont permis aux coéquipiers de Damien Da Silva de rester dans la rencontre et croire à une possible égalisation.

Mais hormis un coup-franc de Clément Grenier (70e), ils n’ont jamais été en mesure d’inquiéter la défense adverse pour espérer revenir et décrocher au moins un nouveau point, une semaine après le match nul contre Krasnodar (1-1).

«Ils ont eu beaucoup plus d’occasions que nous, Alfred nous a maintenu longtemps dans le match. (…) Après c’est du très haut niveau en face, avec beaucoup d’expérience, a rappelé Grenier sur RMC Sport. On continue d’apprendre et de donner le maximum.»

Un apprentissage accéléré alors que c’est désormais un autre grand d’Europe qui attend le Stade Rennais avec une double confrontation contre Chelsea. Et il faudra impérativement prendre des points pour garder un espoir de qualification. Au moins pour la Ligue Europa.