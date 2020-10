Ligue des champions : Le PSG se relance contre le Basaksehir Istanbul grâce à Kean (0-2)

Une semaine après sa défaite contre Manchester United (1-2), le PSG s’est repris, ce mercredi, sur la pelouse du Basaksehir Istanbul lors de la 2e journée de Ligue des champions (0-2). Mais le club de la capitale, qui a perdu Neymar sur blessure, peut remercier sa nouvelle recrue Moïse Kean, auteur d’un doublé.

En Turquie, le champion de France n’a pas franchement rassuré. Loin de là. Longtemps il a semblé sans solution pour se sortir du piège stambouliote. Et la sortie sur blessure de Neymar, avant même la demi-heure de jeu, n’a rien arrangé. Touché à la cuisse gauche, le Brésilien a tenté de serrer les dents pour poursuivre la rencontre.

Mais, revenu sur la pelouse avec un bandage, il s’est rendu à l’évidence et a finalement quitté ses partenaires avant de filer au vestiaire la tête basse. Sa blessure est un nouveau coup dur pour Paris, qui n’a pas été épargné depuis le début de la saison et qui est déjà privé de Marco Verratti, Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi.

Sans leur maître à jouer, les hommes de Thomas Tuchel, qui avait décidé de reconduire Danilo Pereira en défense centrale et le capitaine Marquinhos au milieu de terrain, ont manqué d’imagination pour se montrer dangereux et trouver la faille. Et comme souvent dans ce genre de situation, le salut des Parisiens est venu d'un coup de pied arrêté. Sur un corner de Kylian Mbappé, Moïse Kean a débloqué le tableau d'affichage de la tête (64e).

Muet sur la scène européenne en 2020, l’attaquant tricolore a une nouvelle fois été à l’origine du deuxième but de l’Italien, qui s’est déjà parfaitement adapté à sa nouvelle équipe (79e). Le jeune attaquant (20 ans), prêté par Everton, avait déjà inscrit un doublé, le week-end dernier, contre Dijon (4-0) et pallie parfaitement l’absence d’Icardi à la pointe de l’attaque.

Outre Kean, Keylor Navas a été tout aussi déterminant dans sa cage. Sollicité à plusieurs reprises, le gardien costaricien, qui n'a toujours pas pris de but en déplacement cette saison, a repoussé toutes les tentatives du champion de Turquie, novice dans la compétition, pour préserver sa cage inviolée et éviter une déconvenue à des Parisiens très décevants. «Dans le jeu, il va falloir qu’on s’améliore. Des choses ont été bonnes, d’autres moins», a reconnu Laywin Kurzawa au micro de RMC Sport.

Grâce à ce succès, le PSG a enfin lancé sa campagne européenne et devra confirmer dès la semaine prochaine contre la formation allemande du RB Leipzig, qu'il avait éliminé en demi-finale de la dernière édition. Il s’est surtout offert une bonne bouffé d’oxygène. Thomas Tuchel aussi.