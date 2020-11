Vidéo : Le KO dévastateur de Gervonta Davis contre Leo Santa Cruz

«Le Tank» est insubmersible. D’un uppercut dévastateur, Gervonta Davis a envoyé au tapis le Mexicain Leo Santa Cruz, cette nuit, à San Antonio, pour décrocher la ceinture mondiale WBA des poids super-plumes et conserver sa ceinture mondiale WBA des poids légers.

A 25 ans, le protégé Floyd Mayveather compte désormais 24 victoires et toujours aucune défaite. L’Américain a pourtant été malmené par son adversaire. Mais à la fin 6e round, Davis a sorti un surpuissant uppercut du gauche, qui a complétement foudroyé Santa Cruz.

Le Mexicain s’est retrouvé allongé sur le dos dans un coin du ring sans esquisser le moindre geste pendant près d’une minute. Il a finalement retrouvé ses esprits et constaté son deuxième revers (pour 37 victoires et un nul).

Malgré cette nouvelle victoire, Gervonta Davis en veut toujours plus et compte bien affirmer sa suprématie. «Je vais continuer à montrer aux gens dans le monde entier que je suis le meilleur. Je n’ai pas besoin de défier quelqu’un. Je suis le meilleur. Il suffit de les aligner, et je les assommerai un par un», a lancé «le Tank», qui reste sur une série de 15 victoires avant la limite. Ses futurs adversaires n’ont qu’à bien se tenir.