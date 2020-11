Vidéo : L’incroyable panier de Barack Obama

Barack Obama n’est pas seulement un grand passionné de basket. C’est aussi un très bon joueur. En déplacement dans le Michigan pour soutenir Joe Biden à quelques jours des élections américaines, l’ancien président des Etats-Unis en a fait la démonstration avec un magnifique panier.

De passage dans un gymnase, il n’a pu résister à la tentation. Au moment de quitter les lieux, Barack Obama, fan des Chicago Bulls, s’est saisi d’un ballon avant de lâcher avec une aisance déconcertante un modèle de tir derrière la ligne des trois points.

Un shoot à faire pâlir plus d’un joueur NBA. Et pas peu fier de son panier, l’ancien président, qui n’a rien perdu de son agilité, a lancé un «That’s what I do» tout en rejoignant la sortie un café à la main.

Devant une telle maîtrise, LeBron James, récent vainqueur NBA avec les Lakers, s’est montré admiratif et a salué son incroyable performance.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020