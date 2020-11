RB Leipzig-PSG, 3e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un peu plus de deux mois et demi après leur demi-finale à Lisbonne, le PSG et le RB Leipzig se retrouvent, ce mercredi, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Si l’enjeu n’est pas le même, ce rendez-vous, à suivre en direct à partir de 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot, s’annonce décisif dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

Avant de s’affronter, les deux clubs sont à égalité avec trois points chacun. Battu d’entrée au Parc des Princes par Manchester United (1-2), Paris s’est repris, la semaine dernière, sur la pelouse du Basaksehir Istanbul grâce à un doublé de Moïse Kean. La formation allemande a également disposé du club turc à domicile (2-0) avant de sombrer contre les Red Devils (5-0).

Une victoire permettrait aux hommes de Thomas Tuchel de prendre une option pour s’extirper de leur poule avant de recevoir Leipzig dans trois semaines. Un revers mettrait en revanche le champion de France dans une position très inconfortable, et l’obligerait pratiquement à un sans-faute lors de la phase retour pour s'éviter une désillusion.

Et la tâche ne sera pas simple pour les coéquipiers de Marquinhos, qui seront privés de Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti, Juan Bernat mais aussi Kylian Mbappé. Touché aux ischio-jambiers, samedi dernier, à Nantes, le champion du monde tricolore a dû renoncer à se rendre en Allemagne.

Sans trois de ses «Quatre Fantastiques», Paris s’en remettra à Angel Di Maria ainsi qu’à Moïse Kean, qui semble s’être déjà parfaitement intégré à sa nouvelle équipe, pour repartir de la Red Bull Arena avec trois précieux points.