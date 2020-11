Violences conjugales : Ryan Giggs, légende de Manchester United, dans la tourmente

Arrêté pour des faits de violences contre sa petite amie, qu’il dément, Ryan Giggs, légende de Manchester United et actuel sélectionneur du pays de Galles, se retrouve dans la tourmente.

Agé de 46 ans, l’ancien milieu de terrain, qui a tout gagné avec les Red Devils dont il a été capitaine à l’époque de Sir Alex Ferguson, a été arrêté chez lui et interrogé. Il est soupçonné de violences ayant entraîné des blessures contre sa petite amie, Kate Greville. Il a ensuite été libéré sous caution.

La police de Manchester a indiqué avoir été appelée vers 22H dimanche, précisant qu'une femme âgée d'une trentaine d'années avait été légèrement blessée, mais que son état n'avait pas nécessité de soins.

«M. Giggs nie toutes les allégations d'agression portées contre lui, a déclaré le porte-parole du sélectionneur dans un communiqué rapporté par l’AFP. Il coopère avec la police et continuera de les aider dans leurs enquêtes en cours.»

Sélectionneur du pays de Galles et véritable icône dans son pays, Ryan Giggs ne sera pas sur le banc de l'équipe nationale pour les matchs internationaux de novembre (Etats-Unis, Irlande et Finlande), ont convenu mardi d'un «commun accord» le technicien et la fédération galloise de football.

Giggs devait d’ailleurs annoncer la liste des joueurs convoqués ce mardi, mais la conférence a été annulée.

L’ancien adjoint de Louis van Gaal à Manchester United avait déjà été au cœur d’un scandale il y a quelques années pour avoir trompé, pendant huit ans, sa femme avec celle de son frère.

Retrouvez toute l'actualité du football ICI