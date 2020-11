Boxe : Tony Yoka affrontera Christian Hammer

Tony Yoka connaît son prochain adversaire. Le boxeur français qui avait annoncé vouloir combattre deux fois avant la fin d’année va remonter sur le ring le 27 novembre à Nantes.

Et ce sera contre Christian Hammer à la H arena, à huis clos, que le champion olympique disputera ce combat presque deux mois après sa victoire ultra rapide contre Johann Duhaupas à La Défense.

Prochain combat le 27 novembre. Malgré le confinement la conquête ne s’arrête pas. Ce sera donc l’allemand Christian Hammer pour mon 9eme combat chez les pros. pic.twitter.com/5Qhakentk5 — Tony YOKA (@TonyYoka) November 4, 2020

Il s’agira du 9e combat pour Tony Yoka après des victoires aisées contre Travis Clark (KO), Jonathan Rice (points), Ali Baghouz (KO), Cyril Leonet (KO), David Allen (TKO), Alexander Dimitrenko (TKO), Michael Wallish (TKO) et Johann Duhaupas (TKO). Ce combat face à Christian Hammer devait déjà avoir lieu l’an dernier à pareille époque. Mais il avait été annulé suite à la blessure de l’Allemand (33 ans).

Hammer, d’origine roumaine (son vrai nom est Cristian Ciocan) a détenu à plusieurs reprises la ceinture de champion d’Europe WBO des poids lourds entre 2012 et 2018. Avec 31 combats (25 victoires et 6 défaites) dont des affrontements contre Tyson Fury et Alexander Povtekin, l’Allemand possède une belle expérience comme le souhaite Tony Yoka, qui était annoncé dernièrement face à un Croate. Reste à savoir si cela sera encore le cas.

Un succès lui permettrait de grimper un peu plus dans la hiérarchie de la catégorie des poids lourds et de s’ouvrir les portes de combats contre les meilleurs…