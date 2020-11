Mamadou Sakho obtient gain de cause contre l’Agence mondiale antidopage

Une victoire sur le terrain judiciaire pour Mamadou Sakho. Suspendu 30 jours à tort en 2016 pour avoir absorbé un brûleur de graisse, le défenseur français a remporté, ce mercredi, son match contre l’Agence mondiale antidopage, qui lui a présenté ses excuses et a prévu de le dédommager.

L’affaire a éclaté il y a un peu plus de quatre ans. Alors qu’il évoluait à Liverpool, le joueur avait subi un contrôle antidopage positif après un match. Un stimulant contenu dans des compléments alimentaires (higénamine) avait en effet été détecté dans ses urines.

Ce contrôle lui avait valu 28 jours de suspension, le privant de la fin de saison en Premier League et surtout de l’Euro 2016 avec l’équipe de France, où il était l'un des cadres indiscutables de Didier Deschamps.

L’UEFA avait finalement levé cette suspension car le produit en question n’était en réalité pas interdit. Mais le mal était déjà fait et Sakho n’a pu participer au Championnat d’Europe avec les Bleus, battus en finale par le Portugal.

Le joueur formé au PSG avait alors décidé de se retourner contre l’Agence mondiale antidopage pour obtenir réparation. Et il a finalement eu gain de cause, selon le jugement rendu, ce mercredi, à Londres. «L’AMA reconnaît que M. Sakho n’a pas enfreint le règlement antidopage de l’UEFA, qu’il n’a pas triché, qu’il n’avait pas l’intention d’obtenir un quelconque avantage et qu’il a agi de bonne foi. L’AMA regrette le préjudice », est-il écrit dans un extrait du jugement.

En plus de présenter ses excuses au regard des «allégations diffamatoires portées à la réputation de M. Sakho et la détresse, la blessure et l’embarras qui lui ont été causés», l’AMA a prévu de dédommager l’actuel défenseur de Crystal Palace, qui réclamait près de 15 millions d’euros pour le préjudice subi. «Pour montrer la sincérité de ces excuses, l’AMA a convenu avec ses assureurs de verser à M. Sakho une somme substantielle de dommages et intérêts. L’AMA a également accepté de prendre en charge les frais raisonnables de M. Sakho.» Un moindre mal…