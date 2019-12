Apoula Edel, Sakho, Luyindula... Que sont devenus les joueurs du PSG qui ont joué le premier match de la décennie ?

A l'approche de la nouvelle année, le site PSGtalk.com s'est amusé à déterminer ce qu'étaient devenus les 11 joueurs titulaires avec le PSG face à Lille, premier match de l'équipe parisienne lors de la décennie qui s'apprête à s'achever.

A l'époque, l'entraîneur de Paris s'appelait Antoine Kombouaré et les Qataris n'étaient pas encore entrés au capital du club parisien. Lors de ce match disputé le 16 janvier 2010 et comptant pour le championnat de France de Ligue 1, les Parisiens s'étaient inclinés 3-1 face à des Lillois emmenés par un certain... Eden Hazard.

Une défaite qui préfigurait alors de la fin de saison ratée du club, piètre 13e, comme le rappelle PSGtalk.

le Gardien

Apoula Edel : à la retraite depuis 2017. Il avait quitté le PSG en 2011 pour rejoindre l'Hapoel Tel Aviv.

les DEFENSEURS

Mamadou Sakho : Transféré à Liverpool en 2013, l'enfant du club fait désormais les beaux jours de Crystal Palace.

Sammy Traoré : le «grand Sammy» est à la retraite depuis 2011.

Sylvain Armand : celui qui pouvait aussi bien occuper le couloir gauche de la défense que le poste de stoppeur gauche, a tiré un trait sur sa carrière en 2017. Il avait fait l'objet en 2013 d'un transfert à Rennes.

Ceara : après sa retraite en 2017, le «Che» est devenu pasteur. Il avait quitté la France en 2012 pour rejoindre Cruzeiro.

Christophe Jallet : A 36 ans, Jallet foule toujours les pelouses de Ligue 1 et défend les couleurs du SC Amiens.

les milieux

Jérémy Clément : L'un des rares à poursuivre son activité de footballeur. Clément évolue désormais au FC Bourgoin-Jallieu, club du 5e échelon nationale.

Claude Makélélé : à la retraite depuis 2011, il fut l'entraîneur du SC Bastia et, plus récemment, celui de l'AS Eupen. Sans succès.

Clément Chantôme : jeune retraité, il a connu sa dernière expérience au Red Star après un passage par Bordeaux.

LES ATTAQUANTS

Péguy Luyindula : Retraité depuis quatre ans, il a intégré, après son expérience parisienne, la Major League Soccer, et le club des Red Bulls de New York.

Mevlüt Erding : L'international turc joue toujours au haut niveau puisque c'est à Fenerbahçe qu'il a posé ses valises. Il fut l'unique buteur du PSG face à Lille.