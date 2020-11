Le message fort des Bleus aux professeurs pour la rentrée

Plusieurs joueurs de l’équipe de France dont Kylian Mbappé ont posté ce lundi des messages appelant à l’unité et adressé aux élèves et aux professeurs.

Pour ce jour de rentrée marqué par les hommages à Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, plusieurs joueurs de l’équipe de France de football ont posté un message.

L’école de la République, c’est comme une équipe de football.



Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs.



Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble.



Écouter, partager, s’entraider... À l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 2, 2020

L’école de la République, c’est comme une équipe de football.



Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs.



Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble.



Écouter, partager, s’entraider… A l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS. — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) November 2, 2020

L’école de la République, c’est comme une équipe de football.



Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs.



Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble.



Écouter, partager, s’entraider… A l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) November 2, 2020

L’école de la République, c’est comme une équipe de football.



Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs.



Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble.



Écouter, partager, s’entraider… A l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) November 2, 2020

«L’école de la République, c’est comme une équipe de football, a écrit le Parisien. Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs. Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble. Écouter, partager, s’entraider... À l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS», a ainsi tweeté Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG.

D’autres joueurs comme Corentin Tolisso, Olivier Giroud, Florian Thauvin ou encore Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont posté le même message adressé aux élèves et professeurs et qui semble être une initiative collective entre joueurs alors que samedi une vidéo postée par le ministère de l'Education nationale avait fait polémique. Une très belle attention d'autant que le climat actuel est particulièrement tendu dans l’hexagone.