F1 : Lewis Hamilton champion au Grand Prix de Turquie si…

La question n’est plus de savoir si Lewis Hamilton sera champion du monde de Formule 1 mais quand il sera sacré. Et le Britannique pourrait être couronné, ce dimanche, au Grand Prix de Turquie.

Le pilote Mercedes a rendez-vous avec l’Histoire sur le circuit d'Istanbul Park. A quatre courses de la fin de la saison, il compte 85 points d’avance sur son coéquipier et dernier concurrent Valtteri Bottas pour décrocher un 7e titre de champion et égaler le mythique record de Michael Schumacher.

Et pour entrer encore un peu plus dans la légende de la catégorie reine du sport automobile, quelques semaines après battu le record de victoire en Grand Prix de l’Allemand, plusieurs scénarii s’offrent à Hamilton.

Le plus simple est de franchir la ligne d’arrivée devant le Finlandais. Dans ces conditions, il ne serait plus en mesure d'être rattrapé par Bottas avec seulement 78 points à distribuer (trois victoires avec à chaque fois le point du tour le plus rapide) lors des trois derniers Grands Prix.

D’autres cas de figure sont possibles pour Lewis Hamilton, qui pourrait se contenter d’une deuxième place, si le pilote finlandais s’impose sans le point du tour le plus rapide, et même d’une 4e position, dans le cas où Bottas venait à terminer à la 2e place. En fait, pour empêcher le Britannique d’être sacré et retarder l’échéance, Bottas doit inscrire huit points de plus que lui.

Mais Lewis Hamilton n’est pas du genre à faire des calculs. Déjà vainqueur de neuf Grands Prix (sur 13) cette saison, il va tout faire pour ajouter une 94e victoire à son palmarès et mettre un terme définitif au «suspense». Il sera ensuite temps d’évoquer son avenir alors que son contrat s’achève à la fin de la saison.