Faux pénis, urine de bébé... comment Mike Tyson trichait aux contrôles antidopages

Mike Tyson, qui combattra le 28 novembre prochain contre Roy Jones Jr quinze après sa retraite, est revenu sur la manière dont il trichait lors des contrôles antidopages durant sa longue carrière de boxeur professionnel.

«Iron Mike» est unique, on le savait déjà. Mais à chacune de ses sorties médiatiques, le boxeur américain, légende des poids lourds, régale avec des punchlines ou des anecdotes toutes aussi incroyables les unes que les autres.

Lors d’une interview avec Hotboxin’, Mike Tyson (54 ans) a confié qu’il avait plusieurs techniques particulières pour passer les tests antidopages, lui qui a souvent été testé positif au cannabis (il avait notamment écopé d’une amende de 200.000 dollars lorsqu’il était professionnel). Il utilisait l’urine de son bébé, celle de sa femme ou encore un «whizzinator», un faux pénis relié à une seringue contenant de l’urine.

«C’était génial, en sourit-il. Je mettais l’urine de mon bébé. Une fois, j’ai utilisé celle de ma femme et ma femme m’a dit ‘Bébé, tu ferais mieux d’espérer que les résultats ne reviennent pas avec ceux d’une personne enceinte, ou quelque chose comme ça’. Du coup, je me suis dit qu’on n’allait plus utiliser son urine, mais celle de l’enfant. Parce que j’ai eu peur que la pisse revienne avec des résultats d’une personne enceinte.»

Si l’anecdote avait déjà été racontée dans son autobiographie «Undisputed Truth» parue en 2013, sept ans après, elle fait toujours autant sourire.