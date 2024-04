Mike Tyson-Jake Paul : les détails complets du combat de boxe

Les détails du combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, prévu le 20 juillet prochain, ont été dévoilés ce lundi soir.

On en sait plus. Le combat de boxe qui opposera le 20 juillet prochain l'ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson à la star de YouTube Jake Paul, sera finalement considéré comme un combat professionnel, ont annoncé lundi les deux boxeurs et les organisateurs.

«Mike Tyson voulait que ce soit un combat pro. Netflix voulait que ce soit un combat pro. Alors j'ai accepté d'en faire un combat pro», a indiqué le Youtubeur sur son compte X (ex-Twitter).

La dernière victoire de Tyson date de 2003

Autre information, ce combat se fera en huit reprises de deux minutes. Il aura lieu à Dallas (Texas) et sera diffusé en direct sur Netflix. Mike Tyson aura 58 ans au moment du combat, Jake Paul en a 27.

Le dernier combat professionnel de «Iron Mike» (50 victoires, 6 défaites) remonte à 2005 contre Kevin McBride. Il s’était incliné. D’ailleurs, sa dernière victoire date de 2003 contre Clifford Etienne. Jake Paul compte lui 9 victoires, dont six avant la limite, pour une défaite.