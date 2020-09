Riner, Griezmann, PSG... Le monde du sport français salue la performance de Pierre Gasly

Un moment historique pour le sport français. Pierre Gasly a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza, 24 ans après la dernière victoire tricolore en Formule 1. Une performance exceptionnelle qui lui a valu les félicitations d'éminents sportifs hexagonaux.

A l'image de Teddy Riner, double champion olympique et dix fois champion du monde chez les poids lourds. «ENORME Pierre Gasly», s'est enthousiasmé le judoka multimédaillé, avec plusieurs emojis.

«Bravo Pierre Gasly pour cette victoire. Vive la France», a de son côté écrit le champion du monde 2018 de football Antoine Griezmann.

Le Français de 24 ans, membre de l'écurie AlphaTauri, a également reçu les félicitations du pilote d'IndyCar Simon Pagenaud. «Merci Pierre Gasly ! Magnifique cérémonie sur le podium c’est bon d’entendre La Marseillaise en F1», s'est enflammé le vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis l'an dernier.

Merci @PierreGASLY ! Magnifique cérémonie sur le podium c’est bon d’entendre La Marseillaise en @F1 wonderful win celebration by @F1 it was great to hear La Marseillaise !

