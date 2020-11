«A Barcelone, ça ne travaille pas», lance l’oncle d’Antoine Griezmann, tout en fustigeant l’attitude Lionel Messi

Les langues se délient du côté des proches d’Antoine Griezmann. Après son ancien conseiller Eric Olhats, c’est son oncle qui pointe du doigt l’attitude de Lionel Messi et les méthodes de travail du FC Barcelone, qui expliquent selon lui les difficultés de l’attaquant français en Catalogne.

Jusqu’à maintenant, le transfert d’Antoine Griezmann au Barça est loin d’être une réussite. Recruté pour près de 120 millions d’euros à l’été 2019, le champion du monde tricolore peine à s’imposer dans sa nouvelle équipe. Les raisons sont diverses pour expliquer ses problèmes d’adaptation. Son positionnement sur le terrain a souvent été évoqué, mais c’est surtout son entente avec Messi et l’attitude de l’Argentin à son égard qui semblent être à l’origine des maux du natif de Mâcon, loin d’être épanoui sous le maillot Blaugrana.

Même si une partie de son entourage s’attendait à voir Griezmann trimer à son arrivée, le sextuple Ballon d’or n’a rien fait pour arranger les choses. Au contraire. «J’étais persuadé qu’Antoine n’allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m’attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour… Je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, donc ce n’est pas facile », a assuré Emmanuel Lopes dans un documentaire consacré à Antoine Griezmann diffusé sur M6.

L’oncle de «Grizi» a aussi déploré la façon de travailler aux entraînements, qui semblerait être imposé par La Pulga, même s’il ne le cite pas directement, et ne convient pas à son neveu. «Il y a des choses qu’on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d’une façon à faire plaisir à certaines personnes, a-t-il lâché. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas… Antoine a besoin de travailler… Certaines personnes n’ont pas besoin de beaucoup d’efforts pour être bons, et Antoine c’est le contraire. Il a besoin de beaucoup d’efforts pour être bon.»

De quoi expliquer en partie ses performances ? Après ses nouvelles déclarations, son retour à Barcelone après la trêve internationale et ses retrouvailles avec Lionel Messi risquent en tout cas d’être tourmentés…