Transferts : le PSG accélère pour Lionel Messi

Lionel Messi et Neymar bientôt réunis au PSG ? Alors qu’il aurait entamé des discussions pour prolonger le Brésilien, le champion de France envisagerait sérieusement de s’attacher les services de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain à Barcelone, selon ESPN Argentine ce mercredi.

En janvier prochain, le sextuple Ballon d’or sera libre de s’engager librement dans le club de son choix. Et Paris aurait déjà entamé les grandes manœuvres pour tenter de convaincre l’Argentin de rejoindre la capitale. En août dernier, quand il avait fait part de sa volonté de quitter le Barça, les dirigeants parisiens s’étaient déjà positionnés. «Quand on te dit que Messi va partir... ça nous a titillés», avait notamment confié Leonardo.

Mais, retenu par le club catalan, Messi n’a pas voulu aller au bras de fer avec sa direction et a décidé d’honorer la dernière année de son bail. Sans grande motivation. En témoigne son début de saison plus que moyen.

Peut-être est-il déjà tournée vers sa future aventure. Et elle pourrait se dessiner du côté du PSG, qui n’aurait donc pas abandonné l’idée de l’enrôler. Désireux de ne pas perdre de temps, le dernier finaliste de la Ligue des champions, qui n’aura pas à débourser la moindre indemnité de transferts, se serait ainsi déjà entretenu par téléphone avec son père Jorge pour lui indiquer son intention d’entamer les négociations en janvier. Si un départ du côté de Manchester City avait également été évoqué, Paris serait le club qui s’intéresserait à la venue de Messi, selon le média argentin.

Ces informations ont néanmoins été démenties dans la foulée par Jorge Messi, qui les qualifiées de «fake news». Même si La Pulga pourrait être séduit à l’idée d’évoluer à nouveau au côté de Neymar, qu’il avait tenté de faire revenir à Barcelone. Sa venue pourrait toutefois être contrariée par le contexte sanitaire et le fair-play financier. Mais elle serait un argument de poids pour inciter Neymar tout comme Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat en juin 2022, à prolonger à Paris. Et une attaque Neymar-Mbappé-Messi ferait mal à plus d’une défense en Europe.