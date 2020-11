Equipe de France : Amandine Henry charge Corinne Diacre

Capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry a sévèrement taclé la sélectionneur Corinne Diacre et son management notamment pendant la Coupe du monde 2019.

Lors de la compétition organisée en France, «sportivement, je n'ai pas vécu à 100% l'épanouissement. Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Ca a été un chaos total», a confié la capitaine des Bleues, en froid avec Diacre et non retenue pour les deux derniers matchs de qualification pour l'Euro 2022.

Amandine Henry : "Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde mais ça a été un chaos total" pic.twitter.com/0CCny4HCo4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 15, 2020

La milieu de terrain lyonnaise est d'ailleurs revenue sur cette non-sélection en indiquant que l'appel de Corinne Diacre n'avait duré que «quatorze, quinze secondes». Ce qu'elle n'oubliera jamais. «Sur le coup j'étais choquée, a-t-elle confié. (...) Cette discussion m'a fait mal, j'ai été vraiment touchée, en plus sportivement je me sentais super bien».

«Je sais que je prends un risque, a-t-elle avoué. Mais si je ne fais pas moi, qui va le faire? Je ne pourrais pas me regarder dans un miroir. La France se doit de gagner un titre avec les qualités que l'on a. C'est une génération en or, on se doit d'aller au bout. Ca peut me mettre en danger, mais si ça peut aider l'équipe de France je le fais.»

Amandine Henry : "C'est maintenant qu'il faut régler les problèmes, pas dans trois ans (...)" pic.twitter.com/s6Bm2OOIAK — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 15, 2020

La capitaine des Bleues a décidé de s'exprimer suite aux tensions persistantes entre l'ancienne entraîneur de Clermont (Ligue 2) et son groupe. Des tensions qui avaient notamment fait intervenir Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.