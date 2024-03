Football : une joueuse d’Arsenal victime d’un malaise en plein match contre Chelsea

Frida Maanum, joueuse d’Arsenal, a été victime d’un malaise ce dimanche lors de la finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Chelsea.

Plus de peur que de mal. La Norvégienne Frida Maanum du club anglais d’Arsenal s'est effondrée durant la finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Chelsea ce dimanche. Son club a rassuré en indiquant qu’elle était «consciente» et «dans un état stable».

There was a break in play in the League Cup final between Arsenal and Chelsea after a serious incident involving Frida Maanum, who collapsed on the pitch.





Maanum left the field of play on a stretcher with an oxygen mask.





