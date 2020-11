Boxe : Tyson Fury ne combattra pas avant 2021

Tyson Fury ne remontera pas sur le ring en 2020. Son combat de boxe prévu le 5 décembre prochain a été annulé.

Le «Gypsy King», qui n’a plus combattu depuis février et sa victoire contre Deontay Wilder pour l’acquisition de la ceinture WBC des poids lourds, devait combattre contre Agit Kabayel. Mais ce ne sera pas le cas, comme il l’a confié.

«Le Gypsy King revient en 2021, a indiqué Tyson Fury sur ses réseaux sociaux. Seuls ceux qui m’ont soutenu à 100% depuis mon retour seront avec moi pour la gloire.»

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory.

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020