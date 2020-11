Vendée Globe 2020 : la technique de Samantha Davies pour se couper les cheveux au milieu de l'océan

Embarquée à bord du bateau d'Initiatives Coeur pour sa 3e participation au Vendée Globe, Samantha Davies a décidé de se couper les cheveux, seule et en pleine mer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa technique est plutôt efficace.

«Don't do this at home», a lancé Samantha Davies devant sa caméra embarquée, avant de s'emparer d'une paire de ciseaux. Rien d'effrayant au premier abord, si ce n'est que l'IMOCA à foils de la navigatrice britannique est lancé à plus de 24 km/h (avec une moyenne de 13 noeuds sur 24h).

Dans une vidéo diffusée en version accélérée, Samantha Davies procède avec minutie pour se raccourcir les pointes, en réalisant d'abord une raie au milieu pour diviser ses cheveux en deux tresses. Une technique rodée qui lui permet de couper une première moitié de cheveux, avant d'égaliser de l'autre côté.

«Ne faites pas ça à la maison les enfants», a-t-elle rappelé en français, après s'être excusée auprès de tous les coiffeurs qui pourraient tomber sur cette vidéo. «Et voilà ! Ça va être beaucoup beaucoup plus facile à gérer», s'est-elle réjoui en découvrant le résultat.

Ce lundi, Samantha Davies se trouvait en 8e position au classement général, juste derrière Louis Burton et devant Damien Seguin. Un classement qui fait d'elle la première des six femmes de la course, devant Isabelle Joschke, Clarisse Crémer, Pip Hare, Miranda Merron et Alexia Barrier.

Et celle qui participe au Vendée Globe au profit des enfants malades venant de pays défavorisés a permis de récolter 200.000 euros pour le compte de «Mécénat Chirurgie Cardiaque». «Une somme conséquente collectée grâce aux ventes du stand d'Initiatives Coeur et des dons en ligne mais aussi grâce aux clics sur les comptes Facebook et Instagram du bateau», s'est félicitée son équipe ce lundi.