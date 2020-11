NBA : Brooklyn, Philadelphia, Houston… quel club pour Harden ?

Une révolution se prépare à Houston. Quelques jours après la révélation des envies de départ de Russell Westbrook, la star des Rockets James Harden aurait refusé une prolongation de contrat et souhaiterait quitter la franchise texane.

«The Beard» aurait tout simplement dit non à une prolongation pour 103 millions de dollars (86,4 millions d’euros) sur deux saisons, a rapporté ESPN. L’ancien joueur d’OKC aurait été le joueur avec la plus haute rémunération annuelle de la ligue.

Sources: After turning down an extension offer to become the first $50M a year player in league history, James Harden’s message to Houston is clear: Get me to Brooklyn. Rockets and Nets have been in contact, but there’s been no meaningful dialogue. https://t.co/qwJOQOxz5U — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Mais James Harden souhaiterait rallier une équipe qui pourrait lui offrir une chance de conquérir le titre et aurait fait de Brooklyn sa priorité. Chez les Nets, il retrouverait ainsi son ancien coéquipier au Thunder, Kevin Durant, et le virevoltant meneur Kyrie Irving. Ils formeraient ainsi un Big 3 qui viserait la couronne du King LeBron James et de ses Lakers.

Encore trois ans de contrat avec Houston

Selon The Athletic et le toujours très bien renseigné Shams Sharania, une autre franchise attirerait l’attention de «The Beard» : Philadelphia. Menés par Joel Embiid et Ben Simmons, les Sixers ont de nombreuses qualités. Une star supplémentaire comme James Harden placerait automatiquement l’équipe de l’Est comme l’un des prétendants sérieux au titre.

Rockets star James Harden wants to be on a contender elsewhere, and Brooklyn and Philadelphia are believed to be his top desired trade destinations, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.





Houston is fully comfortable keeping Harden and Russell Westbrook into the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Toutefois, Houston n’aurait pas dit son dernier mot. Leur franchise player est toujours sous contrat pendant encore trois saisons, qui seront rémunérées 133 millions de dollars (112 millions d’euros).

Les Rockets sont donc en position de force pour acquérir une bonne contrepartie pour leur superstar ou la conserver dans leur effectif. Mais garder un joueur contre son gré est rarement productif et sa valeur en prendrait un coup.