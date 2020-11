NBA : barrages, play-offs, finale... les dates clés de la prochaine saison

La NBA a rendu publique mardi la façon dont sera articulée la prochaine saison qui commencera trois jours avant Noël, le 22 décembre. Testés pour la première fois dans la bulle de Disney World cet été avec trois clubs, les barrages qualificatifs pour les play-offs ont été maintenus et concerneront cette fois quatre franchises.

En l'occurrence, celles ayant fini entre la 7e et la 10e place de chaque conférence, Est et Ouest, à l'issue de la saison régulière. Et ce, quel que soit l'écart de victoires entre eux. Le 7e jouera à domicile face au 8e. Puis, le gagnant sera qualifié et deviendra tête de série N.7. Le 9e sera opposé chez lui au 10e. Le perdant sera éliminé. Le vainqueur rencontrera ensuite le perdant du barrage ayant opposé le 7e au 8e. Le vainqueur de cette rencontre validera son ticket pour les play-offs, avec le statut de tête de série N.8.

Mais avant cela, chacune des trente équipes (quinze par conférence) disputera 72 matches de saison régulière. Afin de limiter au maximum le nombre de voyages en raison de l’épidémie de coronavirus, chaque équipe jouera trois fois les équipes de sa conférence (deux matches à domicile et un à l'extérieur ou un match à domicile et deux à l'extérieur), soit 42 matches (14x3). Chaque équipe jouera également deux fois les équipes de l'autre conférence (un match à domicile, l'autre à l'extérieur), soit 30 matches au total (15x2).

Début des play-offs le 22 mai

Cette saison régulière doit s’achever le 16 mai. Elle sera marquée par une pause de cinq jours entre le 5 et le 10 mars, baptisée «All-Star Break». Pour l’heure, la NBA ne s’est pas prononcée définitivement sur le maintien du All-Star Game initialement prévu à Indianapolis, mais il devrait être annulé.

Concernant les play-offs, ils commenceront le 22 mai. Le champion sera lui connu le 22 juillet au plus tard, date qui ne se chevauchera pas avec les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Ainsi, la grande majorité des internationaux évoluant en NBA devraient y participer.

Mais par exemple, si LeBron James est sélectionné avec Team USA et qu'il doit disputer un 7e match le 22 pour conserver son titre avec les Lakers, il lui sera compliqué d'enchaîner immédiatement avec les JO.

Les principales dates de la saison 2020-2021 :

11 - 19 décembre 2020 : matches amicaux de présaison

22 décembre 2020 - 4 mars 2021: première partie de la saison régulière

5 - 10 mars 2021: pause "All-Star break"

11 mars – 16 mai 2021: seconde partie de la saison régulière

18 - 21 mai 2021: barrages qualificatifs pour les play-offs

22 mai – 22 juillet 2021: play-offs et finales