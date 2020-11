Vendée Globe : la nouvelle mésaventure de Clarisse Crémer avec ses oeufs à la coque (Vidéo)

Les drôles d’aventures de Clarisse Crémer se poursuivent sur le Vendée Globe. Après quinze premiers jours mouvementés entre ses différentes réparations, divers incidents, mais aussi sa brûlure au pubis, la navigatrice a partagé sa pause repas, ce samedi, avec au menu des œufs à la coque.

Un plat des plus ordinaires. Sur terre. Car en pleine mer, ce n’est pas toujours simple de se restaurer avec un bateau qui tangue dans tous les sens. Après avoir franchi l’équateur, la veille, la skippeuse avait choisi de déguster ses œufs, assise dans sa cabine.

Mais sa tentative a été délicate. Après une cuisson «approximative» à la cocotte-minute mais «absolument parfaite», elle s’est confectionnée quelques mouillettes, mais elle a eu toutes les peines du monde à se délecter avec les secousses de son Imoca. «C’est un peu galère pour pas grand-chose», s’est-elle amusée.

Elle a finalement choisi de démouler son œuf sur une tartine. «Je ne suis pas peu fière du résultat, Il est pas mal mon œuf à la coque non ?», a ensuite lancé Clarisse Crémer devant la caméra, fidèle à sa bonne humeur depuis le départ le 8 novembre dernier.

Après quinze jours de course, la jeune femme, diplômée d’HEC et devenue la chouchoute des réseaux sociaux, occupe la 16e place du classement, elle qui ambitionne avant tout de boucler son tour de monde en solitaire, sans escale et sans assistance et de faire partager son aventure au plus près. Jusqu’à maintenant, son pari est plus que réussi.