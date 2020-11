L'ancien rugbyman international Christophe Dominici est brutalement décédé

Terrible nouvelle pour le rugby français. Ancien international français (67 sélections) et ailier du Stade Français, Christophe Dominici est brutalement décédé, ce mardi, à seulement 48 ans. Son corps a été retrouvé sans vie dans le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Le monde de l’ovalie a perdu un grand joueur, mais aussi un grand homme. Il restera comme une légende du XV de France, dont il a marqué l’histoire, avec notamment un essai d'anthologie lors de la mythique demi-finale victorieuse face aux All Blacks lors de la Coupe du monde 1999 (43-31). Et sa disparition est un véritable choc.

Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien rugbyman serait monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté du parc en début d’après-midi avant de sauter. Un témoin l’aurait vu faire une chute d’une dizaine de mètres à laquelle il n'a pas survécu.

Natif de Toulon, Christophe Dominici s'est révélé avec le RCT, où il a évolué pendant quatre saisons avant rejoindre la capitale et le Stade Français, où il a connu ses plus belles heures de gloire sous l'ère Max Guazzini. Sous le maillot parisien, qu’il a porté onze ans, le Varois a remporté cinq titres de champion de France (1998, 2000, 2003, 2004, 2007) et disputé deux finales de Coupe d’Europe (2001, 2005).

En équipe de France, où il a fait ses débuts le 7 février 1998 contre l'Angleterre et fait admirer son talent, sa vitesse ainsi que sa vivacité, son palmarès est garni de quatre Tournois, dont deux Grand Chelem (1998, 2004).

A l’issue de sa carrière, arrêtée en 2008, l’homme aux 25 essais en bleu était devenu entraîneur des arrières du club parisien. Il a également été consultant et investi dans le vin ainsi que dans des magasins de prêt-à-porter.

L'été dernier, il avait tenté de faire son retour dans le monde du rugby avec un projet de reprise de Béziers mené par des investisseurs Emiratis. Mais il n'a jamais vu le jour. Profondément marqué par cet épisode, il était devenu très discret. Jusqu'à ce tragique mardi après-midi.

Le XV de France devrait lui rendre un vibrant hommage, ce week-end, à l'occasion du match de la Coupe d'automne des Nations contre l'Italie qui promet d'être riche en émotions.