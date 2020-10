L'ancien international de rugby australien Dan Palmer fait son coming out

Le joueur de rugby Dan Palmer, ancien international du XV australien, a fait son coming out dans une tribune émouvante publiée dans le journal Sydney Morning Herald, ce vendredi 30 octobre.

L'ancien champion de 32 ans, passé par le club de Grenoble en 2013, s'est confié sur les graves difficultés psychologiques qu'il a traversé, avant de se sentir prêt à en parler. «J'étais enfermé dans un faux récit et je ne voyais aucune issue. J'ai passé une grande partie de mes nuits à pleurer, jusqu'à tomber dans le sommeil», a-t-il confié, évoquant la prise régulière d'un «lourd cocktail d'opioïdes».

Retraité du rugby depuis 2015, le joueur australien a raconté qu'il avait souvent fantasmé sur la possibilité de «disparaître, changer son nom et recommencer entièrement sa vie».

UNE SELECTION SOUS LE MAILLOT NATIONAL

Sélectionné une fois sous le maillot jaune et vert en 2012 contre l'Ecosse, il est passé parmi les équipes des Waratahs et des Brumbies, dans le Super Rugby australien. C'est finalement à son arrivée en France, en 2013, qu'il a pu trouver de l'espace pour se reconnecter avec lui-même. Il a alors pu se rendre à Londres pour visiter un ami et lui parler de son homosexualité.

Sans avoir finalement pu jouer pour cause de blessure, le joueur a quitté la France en 2014 et rejoint l'université de Canberra. Il partage désormais sa vie entre son métier de coach pour les Brumbies et un travail de thèse sur les cellules moléculaires du cerveau.

UN PLAIDOYER POUR L'ACCEPTATION

«Ca m'enrage de voir qu'en 2020, il y a encore des gens qui se rendent malades comme j'ai pu le faire, dans le sport, et à l'extérieur du sport - nous devons faire mieux», interpelle-t-il dans son texte engagé.

L'ancien athlète a choisi de prendre la parole pour faire suite aux déclarations homophobes d'Israel Folau, ancien arrière international australien, en avril 2019. Il espère désormais que d'autres joueurs pourront sauter le pas.

Après l'ex-capitaine du Pays de Galles Gareth Thomas en 2019, Dan Palmer est le deuxième joueur international de rugby à faire son coming out.