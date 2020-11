Vendée Globe 2020 : un skipper fond en larmes après une réparation difficile (vidéo)

La vie est loin d’être un long fleuve tranquille sur le Vendée Globe. Quatre semaines après le départ des Sables d’Olonne, Alan Roura peut en témoigner. Le Suisse a été victime d’une importante fuite d’huile dans le puis de quille. Et après plus de trois heures de réparation, le skipper de La Fabrique, épuisé, n’a pu retenir ses larmes.

Sa galère a commencé samedi, au lever du jour. Une fuite d’huile a ravagé l’intérieur de son bateau. La faute à un joint de vérin de pompe de sa quille qui a lâché. Il a eu besoin de longues minutes pour trouver le problème et surtout plusieurs heures pour pouvoir remettre son embarcation en état. «Il a fallu trouver la panne et cela a pris du temps. J’ai pris de l’huile partout. Il y en a partout sur le bateau. C’est une catastrophe. Ça a été long, parce que ça doit bien faire trois heures que je suis dessus», a révélé le benjamin de la flotte, âgé de 27 ans.

Et ses efforts ont été récompensés. «Ça y est, c’est bon c’est reparti. La quille remarche, il n’y plus de fuite. Je suis tellement content», s’est félicité Alan Roura avant de fondre en larmes. Une vive émotion suscitée par son soulagement d’être toujours en lice dans cette 9e édition du tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. «Il ne faut pas regarder le classement, mais on est toujours en course», a-t-il lâché, alors qu’il occupait la 18e place au dernier pointage.

Alan Roura va désormais s’atteler à nettoyer son bateau dans un état déplorable. «Il va falloir ranger le bateau parce qu’il y en a partout de l’huile. Ça a giclé partout ! J’en ai pris dans les yeux, dans les cheveux. Il y en a dans la soute à voiles, sur la couette, sur le pouf, sur les sacs de bouffe…» Mais l’essentiel est ailleurs.